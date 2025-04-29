РФ повернула тіло загиблої у полоні журналістки Рощиної без деяких органів — розслідування

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Росія повернула тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні, без деяких внутрішніх органів. Імовірно, так хотіли приховати причину її смерті.

Про це йдеться в матеріалі міжнародної організації Forbidden Stories, яка продовжує розслідування загиблих або переслідуваних медійників.

Смерть Рощиної досліджували 45 журналістів із 13 міжнародних медіа, вони провели понад 50 інтервʼю з жертвами тюремної системи Кремля. Серед них — колишні полонені та їхні родичі, колишні охоронці вʼязниць і правозахисники.

У матеріалі йдеться, що тіло Вікторії позначили номером 757. У документах російської сторони йшлося, що це «невстановлена особа чоловічої статі». Росіяни залишили також невідому позначку — СПАС. Абревіатура може означати офіційну причину смерті за версією Росії — «суммарное поражение артерий сердца» (сумарне ураження артерій серця).

Слідча група підтвердила, що тіло привезли на територію України вже з ознаками розтину, який зробили в РФ. За словами джерел журналістів у силових відомствах, у Вікторії були відсутні частини головного мозку, очні яблука і гортань.

Експерт-патологоанатом вважає, що брак цих органів може приховувати причину смерті журналістки: удушення або задушення. Ці дії Москви можуть кваліфікувати як воєнний злочин.

Полон і загибель Вікторії Рощиної

Перший раз у полоні росіян Вікторія Рощина побувала в березні 2022 року. Вона їхала із Запоріжжя в Маріуполь, а опинилася в окупованому Бердянську, де її тримали 10 днів. Там журналістку змусили записати відео, що вона не звинувачує Росію.

За рік, 3 серпня 2023 року, Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях, звідки мала вести репортаж. Після 3 серпня Вікторія не виходила на звʼязок. У травні 2024 року Росія підтвердила, що знову тримає її в полоні.

10 жовтня стало відомо, що Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви. Що стало причиною її смерті та коли це сталося — не повідомляли.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» розповів, що Україна вже мала домовленості про повернення Рощиної додому і найближчим часом вона мала повернутися в Україну.

Офіс генпрокурора 11 жовтня докваліфікував кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, додавши ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу країни — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Тіло Рощиної повернули в Україну наприкінці лютого 2025 року. Її ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. За даними Генпрокуратури, на тілі журналістки виявили численні ознаки катування та жорстокого поводження. Через стан тіла визначити причину смерті не змогли.