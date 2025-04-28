WSJ: Росія розширює військові бази біля кордону з НАТО

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Росія активно розширює військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією: будують новий штаб армії, модернізують казарми, арсенали та залізничні лінії. За планом Кремля в найближчі роки там значно збільшать кількість військових — з бригад по кілька тисяч до дивізій по 10 тисяч солдатів, зміцнюючи присутність уздовж кордонів із Фінляндією, Естонією та Латвією.



Про це пише The Wall Street Journal.

У російському місті Петрозаводськ, розташованому приблизно за 160 кілометрів на схід від кордону з Фінляндією, військові інженери розширюють армійські бази. Кремль планує створити там новий штаб армії, який контролюватиме десятки тисяч військових у найближчі роки.

Основне збільшення чисельності особового складу очікують в Ленінградському районі, що межує з Естонією, Латвією та Фінляндією. За інформацією західних військових і розвідників, невеликі бригади планують майже потроїти, перетворивши їх на дивізії по 10 тисяч солдатів.

«Незалежно від того, як росіяни намагаються змінювати тактику чи операційний підхід, для них головне — це кількість», — заявив генерал-майор Самі Нурмі, заступник начальника штабу оборони Фінляндії. «У підсумку все вирішують цифри», — додав він.

У межах цих планів Росія будує нові казарми, полігони, модернізує арсенали та залізничну інфраструктуру, щоб розмістити більшу кількість військових у Петрозаводську та навколо міста.

У грудні російське державне телебачення показало, як близько 100 солдатів пройшли маршем через центр Петрозаводська, відзначаючи відновлення радянської залізничної бригади, яка прокладатиме нові залізничні шляхи.

Йдеться про будівництво нових залізничних шляхів уздовж кордонів із Фінляндією та Норвегією, а також у напрямку від Санкт-Петербурга до кордону з Естонією. Окрім того, розширюють існуючі залізничні лінії в регіоні.

Професор Університету національної оборони в Гельсінкі та експерт з російської армії майор Юха Куккола, зазначив, що вздовж російсько-фінського кордону є близько дюжини місць, де можна переправити механізовані сили. Він також підкреслив, що будівництво нових залізничних колій або ремонт старих має стати сигналом для посиленої уваги.



Супутникові знімки 2022 і 2025 років російської військової бази Кам'янка біля кордону з Фінляндією. За даними дослідників фінської дослідницької організації Black Bird Group, на останньому зображенні показано нове житло для військових.

Супутникові знімки 2022 і 2025 років російської військової бази Кам'янка біля кордону з Фінляндією. За даними дослідників фінської дослідницької організації Black Bird Group, на останньому зображенні показано нове житло для військових.





За словами Еміля Кастехельмі з фінської аналітичної групи Black Bird Group, що вивчає супутникові знімки російських військових об’єктів, нова інфраструктура включає склади та житлові приміщення для військових.





Супутникові знімки 2021 і 2025 років російської військової бази «Супутник» біля кордону з Норвегією. На останньому знімку видно розширені складські приміщення для військової техніки.





Супутникові знімки 2021 і 2025 років російської військової бази «Супутник» біля кордону з Норвегією. На останньому знімку видно розширені складські приміщення для військової техніки.



Окрім того, щоб розмістити більше військ, Міністерство оборони Росії заявило, що реконструює військовий госпіталь XIX століття в Санкт-Петербурзі.

Плани вторгнутися до НАТО

У лютому данська розвідка оприлюднила звіт, у якому попередила: Росія може розпочати повномасштабну війну в Європі протягом п’яти років, якщо вважатиме, що НАТО є недостатньо сильним. Західні військові також застерігають, що припинення бойових дій в Україні дозволить російській армії відновити сили ще швидше.

У відповідь на загрози деякі країни НАТО зміцнюють свої кордони: зводять траншеї, встановлюють протитанкові загородження, зокрема у вигляді пірамід, відомих як «зуби дракона». Польща, Естонія, Латвія та Литва вже вийшли з міжнародної угоди, яка забороняє використання протипіхотних мін.

Західні посадовці вказують на низку таємних операцій, що Росія, за їхніми даними, здійснила в Європі останніми роками, як на докази прагнення Москви дестабілізувати Захід і помститися за підтримку України. Зокрема, російську військову розвідку підозрюють у спробі встановити запальні пристрої в літаках транспортної компанії DHL і в організації замаху на виконавчого директора великого німецького концерну з виробництва зброї.





За словами одного з європейських розвідників, Росія може спробувати перевірити згуртованість НАТО, здійснивши напад на невелику країну-члена Альянсу, таку як Естонія.

Можливості Росії протистояти НАТО значною мірою залежать від того, як швидко їй вдасться відновити свої збройні сили після війни в Україні. Ця війна суттєво виснажила кадровий склад російської армії, але водночас надала їй досвід у використанні високоточної зброї.

«Якщо запитати, наскільки швидко російські війська зможуть провести обмежену операцію проти країн Балтії, відповідь буде — досить швидко», — сказав старший науковий співробітник програми з питань Росії та Євразії у Фонді Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні Майкл Кофман.

За його словами, офіційні посадовці країн Балтії вважають, що загроза може стати реальною через два-три роки після завершення війни. Якщо ж оцінювати ризик широкомасштабної війни проти НАТО, терміни можуть сягати семи-десяти років, залежно від розвитку подій.

Цього року Росія, ймовірно, розпочне перші етапи свого плану під час щорічних стратегічних військових навчань, які відбудуться пізніше. Очікується, що маневри під назвою «Захід» зосередяться на тренуваннях військ у прикордонних регіонах, що межують з країнами НАТО.

Військові експерти на сході НАТО прогнозують, що ці навчання покликані продемонструвати силу Росії і стримати Європу від посилення конфлікту. Незалежно від того, чи будуть досягнуті домовленості про припинення вогню, вони вважають, що Кремль прагне того, аби Європа ставилася до нього серйозно.

Трамп казав, що побоювання щодо того, що Росія має якісь амбіції поза межами України, є перебільшеними. Відповідаючи на питання в лютому про попередження президента України Володимира Зеленського, що Росія може почати війну з НАТО, якщо США зменшать підтримку Альянсу, Трамп заперечив це: «Я із цим не згоден, анітрохи».

Проте військові аналітики в Росії розглядають активність уздовж фінського кордону як частину підготовки Кремля до можливого конфлікту з НАТО.

Російські чиновники подають змішані сигнали, пише WSJ. Наприкінці минулого року на засіданні Міністерства оборони Росії міністр Андрій Бєлоусов заявив, що військові мають бути готові до конфлікту з НАТО. Того ж дня Путін зауважив, що Захід спричиняє тривогу серед росіян, натякаючи на готовність Росії до нападу, а також вказав, що нинішня напруга є результатом дій НАТО.

Нарощування війська ти виготовлення зброї

Росія активно нарощує військову присутність на східному фланзі НАТО, і Путін наказав збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона військовослужбовців, що є значним збільшенням порівняно з мільйоном до початку війни в Україні.

В останні місяці в Росії значно збільшилася кількість новобранців завдяки щедрим одноразовим бонусам за підписання контрактів, які надаються як на федеральному, так і на регіональному рівнях. У деяких випадках ці виплати можуть сягати близько $20 000.

«Ці одноразові виплати значно зросли, і тепер вони більші, ніж те, що багато людей могли б заробити за цілий рік за інших умов», — зазначив Ійка Корхонен, директор Інституту економік, що розвиваються при Банку Фінляндії, який аналізує російську економіку.

За оцінками США, кожного місяця близько 30 тисяч росіян вступають до армії, порівняно з 25 тисяч минулого літа. Деякі співробітники східноєвропейської розвідки вважають, що насправді це число може досягати 40 000 новобранців щомісяця.

За оцінками європейської розвідки, збільшення чисельності армії дозволяє російським військовим частіше здійснювати ротацію підрозділів, що перебувають в Україні, а також формувати нові, навчені й розміщені в Росії.

Щоб допомогти у вербуванні, федеральні та регіональні уряди збільшили пільги для ветеранів та їхніх родин і навіть запрошують солдатів брати участь у роботі міських рад та російського парламенту.

Цього року Росія підвищила військові витрати до 6% ВВП, що є значним зростанням порівняно з 3,6% до початку війни. Для порівняння, США витратили 3,4% свого ВВП на оборону, а середній показник для країн ЄС становить 2,1%.

Ці витрати змусили оборонну промисловість Росії розширювати свої потужності. Виробничі лінії знову працюють на максимальних обертах, а заводи відкривають нові виробничі площі, щоб задовольнити зростаючі потреби.

До 2021 року Росія виробляла лише близько 40 танків Т-90М на рік. Сьогодні ця кількість зросла до 300 одиниць. Як зазначають фінські військові, більшість цих танків залишаються всередині Росії і не вирушають на фронт в Україні.

Прогнозується, що в 2024 році Росія збільшить виробництво артилерійських гармат і боєприпасів на 20%. Одночасно значно поліпшена якість і обсяги виробництва безпілотників.

Командувач збройними силами США в Європі, генерал Крістофер Каволі, зазначив, що російська армія відновлюється швидше, ніж передбачалося, і зараз вона навіть більша, ніж на початку війни, попри значні втрати.



Росія коригує свої плани переозброєння, враховуючи потреби нових військових підрозділів, які розміщуватимуться на кордоні з НАТО. Ці підрозділи отримають значну частину сучасного обладнання. Тим часом більшість зброї, яка надходить на передову в Україні, є старою або відремонтованою технікою часів Радянського Союзу.