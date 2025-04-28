Дату реваншу Усика та Дюбуа за абсолютне чемпіонство світу офіційно оголосили

Новини

Бій-реванш між українським боксером Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа пройде 19 липня в Лондоні. На кону — чотири головні пояси у важкій вазі WBA, WBC, WBO і IBF. Переможець отримає все.

Це офіційно підтвердила пресслужба промоутерської компанії Queensberry.

Олександр Усик став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі за версією чотирьох поясів, коли 18 травня минулого року переміг Тайсона Ф’юрі в Ер-Ріяді.

Потім Усик відмовився від пояса IBF, бо вибрав реванш із британцем Ф’юрі (бою не відбулося) замість обов’язкового захисту титулу з іншим претендентом. Тепер українець може повернути пояс, якщо переможе Даніеля Дюбуа.

«Я вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона, — сказав Усик. — Дякую, Даніелю, що беріг мій пояс IBF — тепер я хочу його повернути».

За останні місяці Дюбуа нокаутував суперників Джаррелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа.

«Це бій, якого я хотів і вимагав. Тепер у мене є шанс взяти реванш у Олександра Усика... Я став сильнішим і небезпечнішим, і Усик відчує це на собі 19 липня», — прокоментував боксер.