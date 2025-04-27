Вибух у порту Ірану: кількість загиблих зросла до 40 людей

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Кількість жертв вибуху в найбільшому порту Ірану Бендер-Аббас зросла щонайменше до 40 людей, понад 1 200 людей отримали поранення.

Про це пише Reuters.

Вибух стався на ділянці порту Шахід Раджаї, найбільшому контейнерному вузлі Ірану, він повибивав шибки в радіусі кількох кілометрів, позривав металеві смуги з морських контейнерів і серйозно пошкодив товари, що були всередині.

Станом на вечір 27 квітня пожежі все ще спалахують у різних частинах постраждалого району, а гелікоптери і пожежники продовжують їх гасити.

Підозрюють, що вибух псричинили хімічні речовини в порту, але точна причина поки невідома. Міністерство оборони Ірану спростувало повідомлення міжнародних медіа про те, що вибух може бути повʼязаний з неправильним поводженням з твердим паливом, яке використовується в ракетах.

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Речник міністерства заявив державному телебаченню, що ці повідомлення «узгоджуються з ворожою психологією», наголосивши, що на території, де стався вибух, не було жодного військового вантажу.

Агентство Associated Press із посиланням на британську охоронну фірму Ambrey повідомило, що в березні порт отримав перхлорат натрію, який використовується для роботи балістичних ракет, і неправильне поводження з ним могло призвести до вибуху.

Газета Financial Times повідомила в січні про відправку двох іранських суден з Китаю. Вони містили кількість інгредієнта, достатню для роботи 260 ракет середньої дальності.