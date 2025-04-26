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У Центральному розвідувальному управлінні США підтвердили, що син заступниці директора відомства загинув на війні в Україні навесні 2024 року.

Про це пише NBC News із посиланням на речника ЦРУ.

У ЦРУ заявили, що 21-річний Майкл Глосс справді загинув під час війни в Україні, однак не уточнили, на чиєму боці він був. Там також наголосили, що сімʼя «пережила немислиму особисту трагедію», і зазначили, що Глосс мав проблеми з психічним здоровʼям.

«ЦРУ вважає смерть Майкла приватною сімейною справою сімʼї Глосс, а не питанням національної безпеки. Уся родина ЦРУ глибоко сумує через свою втрату», — заявив представник відомства.

Майкл Глосс на Красній площі в Москві.

Напередодні видання «Важные истории» зʼясувало інформацію про останні роки життя Майка Глосса, який став одним з понад півтори тисячі іноземців, що пройшли через пункт вербування на контракт із Міноборони РФ у Москві. Так Глосс із пацифістським татуюванням і бажанням обʼїхати весь світ, рятуючи його від екологічної кризи, опинився в армії Росії та загинув на війні проти України.

Глосс писав, що висвітлення війни в Україні в новинах, яке він назвав «західною пропагандою», приховувало реальність конфлікту, в якому нібито корумпована українська армія не зрівняється з російськими військами.

У некролозі, який його родина опублікувала навесні минулого року, писали, що Глосс помер «під час подорожі Східною Європою», але не згадали про Росію чи війну в Україні.