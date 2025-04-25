Росіяни зруйнували базу «Госпітальєрів» під час атаки на Павлоград

Новини

Під час обстрілу міста Павлоград на Дніпропетровщині окупанти знищили базу медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри».

Про це розповіли на сторінці батальйону.

Внаслідок удару армії РФ двома «шахедами» вщент згоріли три поверхи будівлі з усім майном, уся техніка. Люди й тварини не постраждали. База «Госпітальєрів» у Павлограді існувала з 2015 року.

«Вона бачила все. Сотні, а може й тисячі госпітальєрів вона споряджала на фронт і приймала по ротаціях. Була другим домом для кількох поколінь госпітальєрів — і залишається ним у серці кожного, хто тут був», — йдеться в повідомленні.

Добровольчий батальйон оголосив збір на 20 мільйонів гривень на створення нового штабу.