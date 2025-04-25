Новини

В Україні створили 8 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

В Україні сформували 8 корпус Десантно-штурмових військ Збройних сил.

Про це повідомили на сторінці нового органу військового управління.

До складу 8 корпусу увійшли як бойові бригади, що брали участь у боях ще за часів АТО/ООС, так і сформовані вже після повномасштабного вторгнення Росії, а саме:

Корпус очолив полковник Дмитро Волошин, який має звання Героя України. Очікується, що нове обʼєднання допоможе ефективно керувати підпорядкованими бригадами, укомплектовувати їх особовим складом та оперативно забезпечувати всім необхідним.

«Ядро корпусу становлять досвідчені офіцери й сержанти, які знають, що таке війна нового типу з найжорстокішим ворогом», — кажуть у 8 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.