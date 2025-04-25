ChatGPT зробив функцію «глибоких» досліджень доступною для всіх. Ось як це працює

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Компанія OpenAI запустила полегшену функцію Deep Research для всіх користувачів. Тепер «глибокі» дослідження доступні навіть для користувачів без підписки.

Ця полегшена версія працює на базі моделі o4-mini — спрощеного варіанту нової мовної моделі OpenAI. Хоча вона менш потужна, ніж повна версія deep research, проте суттєво дешевша в обслуговуванні, що дозволяє компанії підвищити ліміти на використання.

«Відповіді зазвичай будуть коротшими, але при цьому зберігатимуть глибину та якість, до яких ви звикли», — кажуть в OpenAI.

Якщо користувач вичерпує ліміт на повнофункціональний інструмент глибокого дослідження, запити автоматично переходять до полегшеної версії. Функція працює так: ви щось запитуєте у ChatGPT, а той знаходить та аналізує сотні онлайн-джерел. Далі він створює вичерпний звіт на рівні «аналітика-дослідника».

Інструменти глибокого аналізу активно додають у різні чат-боти — Google Gemini, Microsoft Copilot, Grok від xAI. За ними стоять так звані «моделі з розширеним логічним мисленням», здатні міркувати та самостійно перевіряти факти — це критично важливі навички для якісного дослідження теми.