«Вечірка» шимпанзе уперше потрапила на відео — вони спілкувалися за «алкоголем»

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Учені з британського Університету Ексетера уперше показали, як шимпанзе діляться «алкоголем». Тварини їли плоди африканського хлібного дерева, які встигли забродити. Це свідчить про те, що традиція людей спільно вживати алкоголь — наприклад, під час застіль чи свят — може мати еволюційне коріння.

Дослідження опублікували в журналі Current Biology.

Науковці спостерігали за групою диких шимпанзе в національному парку у Гвінеї-Бісау за допомогою фотопасток. Камери з датчиками руху зафіксували 10 епізодів, коли шимпанзе не лише їли ферментований фрукт, а й ділилися ним.

Як зʼясувалося, більшість спожитих шимпанзе фруктів містили від 0,01% до 0,61% алкоголю. Ба більше, спостереження показали, що тварини частіше обирали сильно дозрілі фрукти, середній вміст алкоголю в яких становив 0,26%. Хоч це й низький рівень алкоголю, усе ж слід враховувати, що тварини їдять по кілька кілограмів фруктів на день, тож «доза» може бути помітною — так, якби людина випила легке пиво.

У людей спільне вживання алкоголю — як у побуті, так і під час свят — пов’язане з виробленням дофаміну, ендорфінів і зміцненням соціальних зв’язків. Якщо шимпанзе отримують схожі ефекти, то це може свідчити про глибоке еволюційне коріння цієї поведінки.

Шимпанзе зазвичай неохоче діляться їжею, тому спільне споживання ферментованого фрукта може мати особливе значення. На відео видно, як дві самки — Чіп і Ате — їдять невеличкий, але ферментований шматок фрукта замість більшого, але менш стиглого. А двоє самців, Манджамбе і Гері, хоч і були агресивними, урешті поділилися фруктом з іншим самцем Боббі.

Ще у 2015 році учені публікували дослідження, де описували, як шимпанзе в Західній Африці крали й пили пальмове вино, виготовлене людьми. Тоді деякі особини проявляли «проблемну поведінку» — зокрема заважали іншим будувати нічні гнізда. Хоча цього разу хлібне дерево не могло спричинити справжнє сп’яніння, бо в дикій природі це не дає переваг для виживання.

«Нам ще потрібно з’ясувати, чи свідомо шимпанзе шукають ферментовані плоди і як їхній організм перетравлює алкоголь. Але така поведінка може бути ранньою еволюційною формою застіль. Якщо це справді так, то людська традиція алкогольних святкувань бере початок із глибокого минулого», — каже Кімберлі Хокінгс з Університету Ексетера.