Облаштували камеру тортур. Правоохоронці викрили співробітників Полтавського СІЗО, які катували вʼязнів

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Державне бюро розслідувань викрило факти жорстоких катувань увʼязнених у Полтавському СІЗО, двом співробітникам якого правоохоронці вже повідомили про підозру.



Про це повідомляє пресслужба відомства.

За матеріалами справи, співробітники Полтавського СІЗО знущалися з людей, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників. Для цього на території медичної частини вони облаштували камеру тортур.

У маленькій кімнаті в’язнів прив’язували до залізного ліжка і тримали там без їжі, води й доступу до туалету по кілька днів. Один із них за останні три роки пережив таке понад десять разів.

Оперативники ДБР зафіксували чергові знущання над ув’язненими декілька днів тому. Наразі про підозру у катуванні повідомили черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони — саме вони завели потерпілого до приміщення та прив’язали його до ліжка.

Зараз слідчі вирішують питання про обрання запобіжного заходу для фігурантів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення. Наразі тривають слідчі дії, щоб встановити всі епізоди та повне коло людей причетних до катувань.