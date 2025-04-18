У Києві підлітки побили військового в Гідропарку — двох нападників затримали

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У Києві поліцейські затримали двох підлітків, які побили військового в Гідропарку.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

За даними слідства, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт. Потім молодики повалили його на землю та почали бити ногами та руками.

Поліцейські затримали двох нападників. Це 17-річні місцеві мешканці, правоохоронці встановлюють решту нападників.

Наразі лікарі надають потерпілому необхідну медичну допомогу. На місці працює слідчо-оперативна група.