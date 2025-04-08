Кабмін призначив очільника нового держагентства «ПлейСіті»

Новини

Кабінет міністрів України призначив Геннадія Новікова керівником новоствореного державного агентства «ПлейСіті».

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

У відомстві Новікова назвали юристом з досвідом у публічному управлінні. До цього він працював заступником керівника апарату КРАІЛ. Тоді посадовець, як стверджують у Мінцифри, налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино.

Як керівник «ПлейСіті» Геннадій Новіков відповідатиме за реалізацію політики у сфері азартних ігор і лотерей та за повний перезапуск реформи ринку під координацією міністерства. Серед першочергових завдань:

цифровізувати видачу ліцензій, щоб створити прозорі правила для всіх гравців ринку;

запустити державну систему онлайн-моніторингу, щоб контролювати бюджетні надходження і перевіряти ліцензіатів;

запровадити інструменти контролю за ринком і боротьби з нелегальними казино;

перезапустити реєстр лудоманів і спростити процес подання заявки для українців;

усунути з ринку казино з російським слідом.

У Мінцифрі очікують, що завдяки цим заходам держава отримуватиме додаткових 10 мільярдів гривень податків.