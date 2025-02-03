Дрони СБУ та ССО уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ в Росії

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Вночі 3 лютого українські безпілотники атакували два підприємства РФ — Волгоградський НПЗ («Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка») та Астраханський газопереробний завод.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в СБУ, удари підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Обидва об’єкти — великі виробники пального для російської армії. Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти у Росії, а Астраханський ГПЗ є одним із ключових енергетичних обʼєктів Москви, що переробляє 12 мільярдів газового конденсату щороку.

На Волгоградському заводі дрони СБУ та ССО уразили факельне господарство, установки первинної переробки №2 та №3, а також технологічні установки №20 та №21. На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Там спалахнула пожежа, підприємство призупинило роботу, працівників евакуювали.

За даними джерел, це вже пʼята з початку 2025 року успішна спецоперація Служби безпеки з ураження ворожих підприємств, які допомагають ЗС РФ.