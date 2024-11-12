В Абхазії затримали активістів, які виступили проти угоди з Росією — спалахнули протести

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У самопроголошеній республіці Абхазія, яка де-факто є територією Грузії, спалахнули протести. Люди вийшли на вулиці після затримання активістів, у яких сталася сутичка з місцевим депутатом.

Про це повідомляє «Ехо Кавказа».

П’ятеро чоловіків виступили проти російсько-абхазької інвестиційної угоди. За інформацією генпрокуратури, вони «вчинили протиправні дії» відносно депутата Алмаса Акаби, який підтримує проєкт. Конфлікт стався біля будівлі регіональної асамблеї в столиці «республіки» Сухумі після позачергової сесії.

Активісти Омар Смир, Гарі Кокая, Алмасхан Ардзінба, Рамаз Джопуа та Аслан Гварамія були затримані. Інформацію поширили в соцмережах ввечері 11 листопада. Після цього люди вийшли на протести до будівлі служби держбезпеки в Сухумі, де утримували активістів. Як пишуть медіа, мітингувальники протаранили там автомобільні ворота, а потім перейшли до площі Свободи. До резиденції президента стягнули військову техніку.

Гумістський і Кодорський мости та шосе блокували з вимогою звільнити затриманих. Пізніше повідомлялося, що рух Кодорським мостом відновили. Лідер Абхазії Аслан Бжанія спершу закликав мешканців регіону «зберігати спокій та не піддаватися на провокації». Згодом він скликав екстрене засідання місцевої Ради безпеки.

Угода про інвестиційну діяльність між Росією й Абхазією надає фірмам РФ право інвестувати в будівельні проєкти в сепаратистському регіоні. Абхазька опозиція виступає проти документа та планує акцію протесту 15 листопада, в день його ратифікації.