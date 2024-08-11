У градирні Запорізької АЕС сталася пожежа. Радіація в нормі

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Євген Євтушенко. Нікопольська РВА. Офіційний / Telegram

У градирні Запорізької атомної електростанції сталася пожежа. Там зафіксували задимлення.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Євген Євтушенко. Нікопольська РВА. Офіційний / Telegram

За інформацією його джерел, росіяни підпалили в градирні багато автомобільних шин. За словами Євтушенка, це могла бути провокація або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища.

Сама ж електростанція працює в штатному режимі, а радіаційний фон у нормі.

Президент України Володимир Зеленський зреагував на інцидент і опублікував відео пожежі. Він заявив, що російські військові влаштували підпал на території ЗАЕС і підтвердив, що показники радіації в норм, а електростанція працює в штатному режимі.

Проте, за його словами, «поки російські терористи зберігають контроль над ЗАЕС, нормальною ситуація не є й не може бути».

«Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу. Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки», — заявив Зеленський.