Правоохоронці почали розслідування через вандалізм на могилах Джуса, Да Вінчі та Петриченка

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Правоохоронці почали розслідування через вандалізм на могилах військових Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, Андрія «Джуса» Пільщикова та Павла Петриченка.

Про це пише прокуратура Києва.

Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу — наруга над могилою. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що могили вранці 20 червня пошкодила невідома жінка. Вона зірвала памʼятні таблички, розбила лампадки та понівечила державний прапор України.