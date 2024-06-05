В Одесі водолази знайшли тіло 20-річної поліціянтки, яку змило хвилею в море

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Пресслужба ДСНС

В Одесі водолази знайшли тіло 20-річної поліціянтки з Рівного, яку змило в море хвилею ввечері 2 вересня.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Одещини.

Тіло дівчини виявили неподалік від місця, де сталася трагедія. Пошуки тривали майже три доби, з 3 червня. Нацполіція в день початку пошуків повідомляла, що лейтенантка була в місті на відпочинку з друзями, поза службою. Вона фотографувалася на пірсі, коли перша хвиля збила її з ніг, а друга — змила в море.

Тоді поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «зникла безвісти».