Російські війська обстріляли Харків. Постраждали діти

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Війська росії обстріляли житловий район Харкова.

Мер міста Ігор Терехов і голова обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомили, що постраждали щонайменше троє дітей. За попередньою інформацією, окупанти вдарили по відкритій місцевості на території освітньої установи. Уже відомо, що постраждали хлопці 12, 13 і 15 років.

Стан одного з постраждалих важкий, уточнив мер.

О 14:09 стало відомо, що кількість поранених у Харкові зросла до пʼяти. Окрім трьох дітей, постраждали чоловік 55 років та жінка 80 років.

Доповнення

Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко та речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко розповіли «Суспільному Харків», що троє постраждалих дітей потрапили під обстріл, коли грали у футбол. Ворог поцілив по майданчику у Салтівському районі. Двоє хлопців у важкому стані. У одного з поранених ампутація. Інші поранені (чоловік і жінка) були неподалік місця вибуху.

Чим росіяни вели вогонь — поки що невідомо. У місті й області в момент атаки повітряна тривога не лунала, оскільки радари могли не побачити повітряну ціль.