ЗСУ взяли під контроль острів Нестрига на Херсонщині. У військах пояснили його важливість

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Reuters / «Бабель»

У неділю, 28 квітня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що війська взяли під контроль острів Нестрига на Херсонщині.

Тепер окупантам буде складніше наближатися до позицій українців, а на напрямку суттєво підвищиться якість боротьби з диверсійними групами, пояснив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі «Громадському радіо».

«Йдеться не про стратегію, а про позиційні бої, це більше тактичне значення. Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення. Враховуючи, що ворог зазвичай використовує подібні локації (там насправді багато таких островів на річці Дніпро), тому це у першу чергу важливо для якості контрдиверсійних заходів», — зазначив Плетенчук.

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