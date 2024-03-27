Російські війська обстріляли Харків і Миколаїв. Є жертви

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Getty Images / «Бабель»

Російські окупанти завдали ударів по Харкову й Миколаєву вдень 27 березня. Росіяни атакували Миколаїв балістикою, а Харків вперше був під ударом керованого боєприпасу великого калібру.

Харків

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти два рази били по Шевченківському району Харкова. Там пошкоджена цивільна інфраструктура. Тип озброєння встановлюється. Моніторингові групи і Повітряні сили ЗСУ перед атакою повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб.

У Харкові наразі відомо про одного загиблого, ще десять людей поранені, двоє з них у важкому стані. Четверо постраждалих — діти. Пошкоджені пʼятиповерхові будинки, Інститут невідкладної хірургії. Станом на 16:40 кількість постраждалих зросла до 12.

Поліція Харківської області уточнила, що обстріл Харкова був ракетним. Правоохоронці документують наслідки російського удару, вони відкрили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти вперше вдарили по Харкову керованим боєприпасом великого калібру. Станом на 17:00 кількість постраждалих зросла до 16.

О 17:43 Синєгубов уточнив, що загинув чоловік, а вік поранених дітей від 3 місяців до 9 років.

Є часткова руйнація двох п’ятиповерхівок, лікувальної установи та адмінбудівлі. Від ще одного прильоту частково пошкоджена будівля навчального закладу. Загалом пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок.

Фахівці вважають, що місто атакували плануючою бомбою УМПБ Д-30 (запускається з авіації). За силою вибуху вона щось середнє між авіабомбою та ракетою. У комбінації з літаком був удар з РСЗВ «Смерч».

Миколаїв

У Миколаєві через російську ракетну атаку поранені шестеро, одна людина у важкому стані, написав голова ОВА Віталій Кім.

Станом на 17:00 стало відомо про вісьмох поранених. Пошкоджені чотири житлові будинки. Люди не в критичному стані.