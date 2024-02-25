У Польщі з вагонів висипали 160 тонн української агропродукції

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У Польщі на залізничній станції невідомі висипали українську кукурудзу з 8 вагонів «Укрзалізниці».

У компанії заявили, що це сталося в ніч на 25 лютого за 150 км від порту Гданська, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі. Тобто українська сільськогосподарська продукція їхала транзитом. На землю висипали близько 180 тонн продукції.

В УЗ кажуть, що фактично щодня фіксують системне псування українських вантажів на території Польщі. «Це злочин проти України, який вийшов з-під контролю. І чим довше з боку Польщі ситуації буде приділятися недостатня увага і не буде відповідних рішень, тим більш складною та неконтрольованою ставатиме ситуація. Єдиний вихід — це пошук рішень на двосторонньому рівні», — додали в компанії.

УЗ звернеться до правоохоронних органів Польщі.

«Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно домовленностям з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там. Це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності і безвідповідальності», — відреагував на подію міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Відео з відкритими вагонами постять у Facebook і TikTiok представники проросійської партії «Конфедерація», які є активними учасниками блокувань пунктів пропуску на кордоні з Україною.