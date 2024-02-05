Найбільша авіакомпанія Швейцарії зняла низку візуальних обмежень для бортпровідників

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Найбільший авіаперевізник Швейцарії Swiss, що є дочірньою компанією Lufthansa, помʼякшує правила та дрескод для співробітників, зокрема дозволить бортпровідникам пірсинг і тату, а помада більше не буде обовʼязковою для жінок. Про це повідомляє швейцарський новинний портал Watson.

Також можна буде носити непрозорі колготки і використовувати медичні, як-от проти тромбозу. Також скасовується вимога щодо поголених ніг.

Бортпровідникам обох статей дозволять носити макіяж і лак для нігтів. Татуювання та пірсинг можуть бути на видних місцях, за винятком обличчя та рук.

Жінкам-членам екіпажу також дозволять носити краватки, а під спідницю надягати взуття на шнурівці.