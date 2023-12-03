Американський штат Північна Кароліна визнав Голодомор геноцидом українського народу
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Діма Вага / «Бабель»
Американський штат Північна Кароліна визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Це вже 35-й штат, який ухвалив таке рішення, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.
Маркарова подякувала штату Північна Кароліна та особисто губернатору Рою Куперу за те, що з 2018 року він щорічно підтверджує свою послідовну позицію у питанні визнання Голодомору геноцидом.
- 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Голодомор 1932—1933 років в Україні», яким Голодомор визнаний геноцидом українського народу.
- 15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з приводу 90-х роковин Голодомору в Україні, яка визнає події 1930-х років геноцидом українського народу.
- 12 жовтня 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу і закликала всі парламенти держав-членів Ради Європи та інші парламенти наслідувати її приклад.
- 19 листопада штат Нью-Йорк став 34-м штатом, що визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу