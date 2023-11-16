У Селидовому на Донеччині знайшли ще одну жертву російської атаки. Під завалами будинку шукають одну людину

Новини

Пресслужба ДСНС

Під завалами після ракетного обстрілу російською армією міста Селидове на Донеччині знайшли ще одного загиблого. У руїнах може бути ще одна людина.

Про це повідомили у ДСНС.

Її шукають 20 рятувальників та 5 одиниць техніки.