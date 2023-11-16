У Селидовому на Донеччині знайшли ще одну жертву російської атаки. Під завалами будинку шукають одну людину
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- Анна Холоднова
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Пресслужба ДСНС
Під завалами після ракетного обстрілу російською армією міста Селидове на Донеччині знайшли ще одного загиблого. У руїнах може бути ще одна людина.
Про це повідомили у ДСНС.
Її шукають 20 рятувальників та 5 одиниць техніки.
- Російські війська вночі проти 15 листопада влучили в багатоповерхівку в Селидовому Донецької області. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Один з підʼїздів чотириповерхового житлового будинку обрушився.
- Станом на 16 листопада через обстріл Селидового загинули троє людей, троє отримали поранення. Шістьох людей врятували, серед них — одна дитина.