Ірину Фаріон звільнили зі Львівської політехніки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Колишню депутатку Ірину Фаріон звільнили зі Львівської політехніки. Там вона обіймала посаду доцента кафедри української мови Інституту гуманітарних і соціальних наук.
Про це 15 листопада повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.
Відповідний наказ вже підписав ректор. Також міністр сподівається, що Служба безпеки дасть справедливу оцінку висловам і діям Фаріон.
«Позиція міністерства незмінна — людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти», — додав Лісовий.
Що не так з Іриною Фаріон?
На початку листопада на каналі журналістки Яніни Соколової вийшла розмова з Іриною Фаріон, у якій вона розкритикувала російськомовних бійців «Азову» і 3 штурмової бригади. Вона сказала, що не може вважати їх українцями і порадила їм «називати себе русскімі», оскільки ті в публічній площині говорять російською мовою. Омбудсман Дмитро Лубінець через це звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення, щоб правоохоронці перевірили її.
Уже 8 листопада Фаріон у себе в Telegram опублікувала листа від студента з окупованого Криму з його персональними даними. У шапці було імʼя студента, який підтримав позицію Фаріон щодо мови. У коментарях Фаріон просили прибрати дані хлопця, щоб не наражати його на небезпеку. Ексдепутатка у відповідь написала, що не потрібує непроханих порад. 13 листопада російські Z-пабліки поширили відео, де ФСБ, імовірно, затримує цього студента. Він вибачався на камеру і визнавав свою «провину».
- 14 листопада студенти «Львівської політехніки» влаштували протест і вимагають звільнити ексдепутатку Ірину Фаріон з університету. У ректораті «Львівської політехніки» заявили, що в університеті вже створили робочу групу — поки що «немає підстав», щоб усунути її з посади.
- 15 листопада Служба безпеки України порушила справу проти Фаріон за чотирма статтями: порушення рівноправності громадян; образа честі і гідності військовослужбовця; порушення таємниці листування і порушення недоторканості приватного життя.