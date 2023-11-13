Окупанти масовано обстріляли центр Херсону. Є загиблі й постраждалі

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Пообіді 13 листопада російське військо масовано обстріляло центр Херсону. Дві людини загинули.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Від отриманих травм загинули 62-річна херсонка та 45-річний херсонець. Ще двох чоловіків госпіталізували до хірургічного відділення з травмами ніг і пораненням живота.

Також до лікарні доставили 50-річного чоловіка та 67-річну жінку. У них задовільний стан.

Раніше вдень росіяни обстріляли з артилерії автомобіль у передмісті Херсону. Водій загинув, у двомісячного немовляти мінно-вибухове поранення голови, а в його матері — травматична ампутація ніг, вона у важкому стані.