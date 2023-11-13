Окупанти масовано обстріляли центр Херсону. Є загиблі й постраждалі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Пообіді 13 листопада російське військо масовано обстріляло центр Херсону. Дві людини загинули.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
Від отриманих травм загинули 62-річна херсонка та 45-річний херсонець. Ще двох чоловіків госпіталізували до хірургічного відділення з травмами ніг і пораненням живота.
Також до лікарні доставили 50-річного чоловіка та 67-річну жінку. У них задовільний стан.
Раніше вдень росіяни обстріляли з артилерії автомобіль у передмісті Херсону. Водій загинув, у двомісячного немовляти мінно-вибухове поранення голови, а в його матері — травматична ампутація ніг, вона у важкому стані.
- Херсон і майже всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення. У листопаді Сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом із обласним центром. Після цього росіяни почали систематично обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону.