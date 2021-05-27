В Індії поліція заарештувала YouTube-блогера за те, що він привʼязав до свого собаки повітряні кулі та відправив його літати

Пекельце

Marek Szturc / Unsplash

В Індії поліція заарештувала YouTube-блогера за те, що він привʼязав гелієві кульки до свого собаки «у спробі змусити його літати».

Про це повідомляє BBC.

32-річний Гаурав Шарма зняв відео, на якому до його собаки прикріплені повітряні кулі. Потім блогер їх відпускає, і тварина починає кружляти в повітрі. Через кілька секунд хтось на балконі другого поверху сусіднього будинку ловить собаку.

Шарма заявив, що дотримувався всіх заходів безпеки, але видалив відео після негативної реакції в соціальних мережах. Він розмістив запис на своєму YouTube-каналі, де має 4 мільйони підписників.

Поліція повідомила, що вони заарештували Шарму, коли отримали скаргу на нього від організації із захисту тварин.