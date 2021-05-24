У Чехії на полі зʼявилося гігантське зображення Пакмана. Поліція шукає винних
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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policie.cz
У Чехії на рапсовому полі недалеко від міста Роудніце-над-Лабем невідомі створили гігантське зображення головного героя відеоігри Pac-Man (Пакман).
Як повідомляє поліція, своїми дії невідомі пошкодили 7 гектарів насаджень. Тепер їх розшукують.
Збиток від Пакмана оцінили у 350 тисяч крон — це близько $17 тисяч, або майже 462 тисячі гривень. Поліція опитує можливих свідків і просить у місцевих жителів допомоги.
- Pac-Man — це японська франшиза відеоігор 1980-х років. Гравець управляє круглим жовтим героєм, який має «зʼїсти» всі точки в лабіринті, не потрапивши в «лапи» привидів, які намагаються його наздогнати.