Жителів США попросили не цілуватися з домашньою птицею — фіксуються випадки зараження сальмонельозом

Пекельце

WolfBlur / Pixabay

Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC) закликав жителів країни не цілувати домашню птицю через спалах сальмонельозу.

Про це повідомляє BBC.

CDC заявив про спалах хвороби після того, як у 43 штатах було зареєстровано 163 випадки захворювання. Інфікування відбулося після контактів з домашньою птицею.

«Не цілуйте і не обіймайте птахів, оскільки це може призвести до потрапляння мікробів до рота і викликати захворювання», — заявили в CDC.

Там попередили, що домашня птиця, така як курка або качка, може переносити мікроби сальмонели, навіть якщо виглядає здоровою і чистою. Інфекція може спричинити жар, діарею, біль у шлунку і блювання. Більшість людей одужує без лікування, але важкі випадки можуть призвести до смерті.

За даними CDC, третина хворих — діти молодше пʼяти років. За оцінками експертів, бактерії сальмонели, які можна знайти в сирому або недовареному мʼясі, яйцях та інших харчових продуктах, спричинюють близько 1,35 мільйона заражень у США щороку і 420 смертей.