Uber склав рейтинг забутих речей українцями в таксі і назвав найдивовижніші знахідки

Пекельце

Eric Nopanen / Unsplash

Київ входить до трійки міст, мешканці яких найчастіше забувають речі у таксі.

Про це свідчать дані п’ятого щорічного «Рейтингу забудькуватості» компанії Uber, складеного на основі звернень у службу підтримки щодо забутих речей.

Перше місце у рейтингу найбільш «забудькуватих» міст посів Каїр, на другому — Лондон, а замикає трійку — столиця України.

Також часто забувають речі користувачі таксі у Йоганнесбурзі і Преторії, Варшаві, Кейптауні, Бухаресті, Лісабоні, Відні. На десятому місці найбільш «забудькуватих» міст — Дубай.

Найчастіше українці забувають у таксі гаманці, на другому місці — телефони та фотоапарати, третє місце — за рюкзаками, сумками, папками, коробками і багажем. Четверте місце посідають ключі, п’яте — навушники. Також водії таксі часто знаходять окуляри та одяг.

До того ж в Uber назвали найбільш незвичайні предмети, які українські користувачі залишили після поїздки:

самокат;

хутряна накидка;

скейт.

За даними Uber, найчастіше речі в таксі забувають у п’ятницю та суботу, а найбільш забудькуватий час — 16:00, 09:00 і 10:00.

Зазначається, що в Україні по понеділках, вівторках і суботах найчастіше забувають у таксі телефони і фотоапарати, по середах — рюкзаки, сумки і багаж, по четвергах і п’ятницях — навушники, а в неділю пасажири гублять в машинах ключі.