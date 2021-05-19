Uber склав рейтинг забутих речей українцями в таксі і назвав найдивовижніші знахідки
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Eric Nopanen / Unsplash
Київ входить до трійки міст, мешканці яких найчастіше забувають речі у таксі.
Про це свідчать дані п’ятого щорічного «Рейтингу забудькуватості» компанії Uber, складеного на основі звернень у службу підтримки щодо забутих речей.
Перше місце у рейтингу найбільш «забудькуватих» міст посів Каїр, на другому — Лондон, а замикає трійку — столиця України.
Також часто забувають речі користувачі таксі у Йоганнесбурзі і Преторії, Варшаві, Кейптауні, Бухаресті, Лісабоні, Відні. На десятому місці найбільш «забудькуватих» міст — Дубай.
Найчастіше українці забувають у таксі гаманці, на другому місці — телефони та фотоапарати, третє місце — за рюкзаками, сумками, папками, коробками і багажем. Четверте місце посідають ключі, п’яте — навушники. Також водії таксі часто знаходять окуляри та одяг.
До того ж в Uber назвали найбільш незвичайні предмети, які українські користувачі залишили після поїздки:
- самокат;
- хутряна накидка;
- скейт.
За даними Uber, найчастіше речі в таксі забувають у п’ятницю та суботу, а найбільш забудькуватий час — 16:00, 09:00 і 10:00.
Зазначається, що в Україні по понеділках, вівторках і суботах найчастіше забувають у таксі телефони і фотоапарати, по середах — рюкзаки, сумки і багаж, по четвергах і п’ятницях — навушники, а в неділю пасажири гублять в машинах ключі.
- Раніше сервіс таксі Uber запустив послугу Uber Heroes — безкоштовний шатл для медиків Києва на час карантину.
- Також Uber через пандемію запровадив нові заходи безпеки при перевезенні пасажирів. Водіїв зобов’яжуть робити селфі в захисній масці перед початком робочого дня та відповідати на запитання, чи є в них симптоми коронавірусу.