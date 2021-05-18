Чернігівський аграрій збудував власну усипальницю за $3 мільйони. Планує впускати туди всіх охочих, «коли буде в раю»

Пекельце

Суспільне

Аграрій, генеральний директор чернігівського сільськогосподарського підприємства «Земля і воля» Леонід Яковишин, який має звання Героя України, збудував власну усипальницю за $3 мільйони. Будівництво тривало 10 років.

Про це повідомляє «Суспільне» і публікує кадри споруди.

Яковишин розповів, що будівництво вже на фінальному етапі, за основу він брав мавзолей Наполеона. За його словами, усередині розміщені копії вітражів з німецького храму, якому 600 років.

«Проєкт мавзолею — повністю моя задумка. […] Він буде відкритий щодня — з 10:00 до 17:00, крім вихідних. Це коли я вже буду в раю», — розповів Яковишин журналістам, додавши, що бальзамувати його не будуть.

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У попередніх інтерв’ю аграрій розповідав, що будівництво мавзолею обійшлося йому у $3 мільйони. Окрім всього іншого, там є чотири його позолочені скульптури — у 20 років, 40, 60 і 80 років. Сам саркофаг коштує $150 тисяч і важить 23 тонни.

«До того, як я піду на небеса, я хочу здавати його в оренду», — розповів Яковишин. На уточнююче запитання журналіста, чи він говорить це всерйоз, аграрій відповів: «Добу там побути, будь ласка, — $500».