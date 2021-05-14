Музей мадам Тюссо в Лондоні переніс статуї принца Гаррі та Меган Маркл до «зони Голлівуду»

Пекельце

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Музей Мадам Тюссо в Лондоні відділив воскові фігури принца Гаррі та його дружини Меган Маркл від експозиції членів королівської сімʼї і перемістив їх в «зону голлівудського атракціону».

Про це пише Reuters.

«Гаррі і Меган перемістили в нову зону для вечірок, щоб відобразити їхній переїзд з Фрогмора до Голлівуду», — йдеться в заяві музею.

На початку січня 2020 року принц Гаррі і його дружина Меган Маркл оголосили, що відмовляються від титулів членів королівської сімʼї. Королева Єлизавета II, принц Чарльз і інші члени монаршого дому умовили їх почекати до 31 березня. У цей день Меган і Гаррі написали прощальний пост в Instagram і вирушили спочатку в Канаду, а потім до США.

Принц Гаррі і Меган Маркл чекають на другу дитину. Про це оголосили 14 лютого — рівно 37 років тому принцеса Діана розповіла, що чекає на другу дитину, яким став Гаррі.