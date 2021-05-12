У Росії співробітники ФСБ встановили у лазні камери, аби спостерігати за хрещенням Свідків Єгови

Пекельце

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У Росії у місті Перм співробітники ФСБ встановили приховані камери у приміських лазнях «Чайка», за допомогою яких вони стежили за зборами місцевих членів забороненої організації «Свідки Єгови».

Про це повідомляє «МБХ медиа» з посиланням на обвинуваченого у справі єговістів Ігоря Турика та його адвоката.

У липні 2018 року у банному комплексі хрестили послідовників організації «Свідки Єгови». ФСБ своєю чергою вважала цей захід продовженням діяльності «екстремістської організації».

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Про те, що у лазні встановлені камери, дізнались, коли адвокат Турика вивчав матеріали справи. Зазначається, що тоді в обряді хрещення брали участь 27 осіб, включно з жінками.

Нагадаємо, що у 2017 році Верховний Суд Росії визнав Свідків Єгови екстремістською організацією і відправив до вʼязниці 52 її послідовників. Після цього організацію внесли до реєстру заборонених на території РФ й почалося масове кримінальне переслідування прибічників вчення.