У Запоріжжі підліток у формі поліцейського хотів «навести порядок» в місті. Не вийшло — форму відібрали

Пекельце

Петро Порошенко / Flickr

У Запоріжжі правоохоронці затримали 17-річного хлопця, який видавав себе за поліцейського, надівши відповідну форму.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Патрульні отримали виклик про конфлікт з поліцейськими. Прибувши на місце вони побачили заявника і несподівано — дуже молодого «колегу». У формі був хлопець на імʼя Максим. Правоохоронці не повідомили причину конфлікту між «порушником» і «поліцейським», але вказали, що хлопець часто повідомляє про виявлені правопорушення.

Facebook / МВС України

«Попри свій вік, юний охоронець порядку цікавиться законами та часто повідомляє про виявлені правопорушення в поліцію. Він відповідальний та хоче жити у безпечному просторі», — зазначили в МВС.

Хлопця ненадовго затримали, а форму вилучили, оскільки цивільним одягати її заборонено. З його батьками проведуть бесіду.

У МВС додали, що з хлопцем «налагодять постійне спілкування» і готові будуть прийняти його на службу, якщо у майбутньому у нього не зникне бажання.