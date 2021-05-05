У японському місті на гроші для боротьби з пандемією встановили статую кальмара

Пекельце

У японському місті Ното в префектурі Ісікава на гроші, які мали піти на боротьбу з коронавірусом, встановили статую кальмара.

Про це пише The Guardian.

На статую витратили 25 мільйонів єн (6,3 млн гривень). При цьому, як стверджують місцеві ЗМІ, Ното отримав від держави близько 800 мільйонів єн (201 млн гривень) на подолання наслідків пандемії. Водночас зазначається, що міська влада не зобовʼязана була витрачати ці гроші на боротьбу з коронавірусом.

Влада Ното пояснила, що установка 13-метрової статуї кальмара допоможе залучити туристів, яких через пандемію в місті стало значно менше.