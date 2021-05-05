У Бельгії фермер посунув прикордонний камінь і «захопив» понад тисячу квадратних метрів Франції

Пекельце

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У Бельгії фермер випадково змінив кордон з Францією, унаслідок чого його країна стала приблизно на тисячу квадратних метрів більше. Про це повідомляє CNN.

Кордон між Бельгією та Францією простягається на 620 кілометрів, а камʼяні маркери, які його позначають, мирно існують вже понад 200 років (заклали їх у 1819 році). Один із каменів нещодавно виявили не на своєму місці. Вважається, що фермер з бельгійського містечка Еркелін перемістив його зі свого поля в більш зручне місце. Зсув кордону призвів до «захоплення» близько тисячі квадратних метрів площі Франції.

«Ми точно знаємо, де раніше був камінь — поруч із деревом. Його помістили сюди в 1819 році після поразки Наполеона, на ньому вказано рік. У 2019-му, під час святкування 200-річчя, всі прикордонні камені були дуже точно геолокалізовані», — сказав CNN Девід Лаво, мер Еркеліна.

Він підкреслив, що місцева влада по обидва боки кордону прагне врегулювати ситуацію швидко і мирним шляхом.

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«Здебільшого ми сміємося над цим, це не дуже серйозно. Ми збираємося повернути кордон на місце. Ми не збиралися робити Бельгію більшою, а Францію меншою!» — сказав Лаво.

Орелі Велонек, мер французького міста Бузіні-сюр-Рок, територія якого була відрізана, розповіла французькому агентству Internep, що через цей інцидент не було серйозних побоювань, адже дві країни добре між собою ладнають.

«Я повністю довіряю своєму бельгійському колезі, який зробив все необхідне з фермером. Ми попросили його повернути камінь, а якщо він не буде співпрацювати, то втрутиться Міністерство закордонних справ», — додала Велонек.

Два міста розташовані на франко-бельгійському кордоні: Еркелін — валлонський муніципалітет, де проживає трохи менше ніж 10 тисяч жителів, Бузіні-сюр-Рок — комуна у північному департаменті Франції з населенням близько 400 осіб.