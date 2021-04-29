«Наші гроші»: У Львові однорічний син депутата став власником медичного центру
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Кравс Євгеній / УНІАН
У Львові власником приватного медичного центру став однорічний син депутата обласної ради Григорія Козловського — Ярема Козловський. Про це повідомляють «Наші гроші. Львів».
Будинок площею приблизно 4,2 тисячі квадратних метрів Ярема Козловський отримав 9 квітня цього року на підставі договору дарування. Він є п’ятою, наймолодшою дитиною Григорія Козловського і народився 9 травня 2020 року, через півтора тижня йому виповниться один рік.
Будівля — це майбутній приватний медичний центр із пологовим будинком, який зводить ТОВ «Лемберг Медікал Центр». Власницею компанії є Юлія Козловська (дружина Григорія), очолює фірму сам Козловський. Земельну ділянку під це будівництво компанія орендує з серпня 2019 року.
«Наші гроші» пишуть, що майже однорічний Ярема Козловський став власником нерухомості не вперше. 3 лютого цього року на нього записали квартиру і два машиномісця у ЖК Avalon, 37. Того ж дня він отримав у власність два приміщення гостьових будинків-елінгів у місті Винники (Львівська область), їхня адреса співпадає з «Академією футболу» Григорія Козловського біля Винниківського озера.
18 лютого Яремі подарували чотири квартири і будинок у Східниці з басейном площею 249 квадратних метрів.
- Григорій Козловський — депутат Львівської міської ради партії «Європейська солідарність». Як пише видання Zaxid net, він є співвласником «Львівської тютюнової фабрики», будівельної корпорації Avalon, готелю Grand Hotel і низки ресторанів у центрі Львова. Козловському також належить футбольний клуб «Рух» (Винники).