Житель Тель-Авіва прокатав коня у ліфті хмарочоса. Його затримала поліція

Пекельце

Житель ізраїльського Тель-Авіва в одному з житлових хмарочосів прокатав на ліфті коня.

Про це пише Ynetnews.

Інцидент зафіксувала камера спостереження, після чого в поліцію надійшла скарга від сусідів. Правоохоронці затримали в одній з квартир двох чоловіків, один з яких віз тварину.

Попередня перевірка показала, що власник коня — житель сусіднього хмарочоса. Він катався неподалік і вирішив відвідати друга. З незрозумілої причини він взяв у гості і тварину, піднявшись з нею на шостий поверх.

В якому саме правопорушенні підозрюють затриманих, поки невідомо. Будинковий комітет вже повідомив мешканців будинку, що внесе до статуту заборону на катання коней у ліфтах.