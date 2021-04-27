У Білорусі затримали громадянина Нідерландів, який нелегально перетнув кордон на велосипеді. Приїхав у країну за «новим життям»

Пекельце

У Білорусі, в Островецькому районі поблизу білорусько-литовського кордону прикордонники затримали 48-річного громадянина Нідерландів, який на велосипеді незаконно пробрався з Литви в Білорусь.

Про це повідомляє TUT.by, посилаючись на прикордонний комітет.

Литовські прикордонники повідомили білоруським колегам, що біля кордону помітили чоловіка, який пересувався на велосипеді. Після перетину кордону чоловік сховався в лісі. Згодом його затримали білоруські прикордонники у 200 метрах від кордону.

Нідерландець пояснює, що хотів «почати нове життя» в Білорусі або Росії, а потрапити туди законно не міг.

Чоловіка оштрафують, а потім депортують з країни — він не зможе відвідувати Білорусь у найближчі п’ять років.