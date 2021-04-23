У США чоловік на гендер-паті влаштував потужний вибух. Його сприйняли за землетрус

Пекельце

В американському штаті Нью-Гемпшир в містечку Кінгстон майбутній батько під час вечірки з нагоди оголошення статі дитини (гендер-паті) влаштував потужний вибух, який відчули жителі сусідніх міст.

Про це пише The Guardian.

Чоловік вирішив використати для «салюту» 36 кілограмів речовини Tannerite, яку зазвичай підривають пострілом з малокаліберної зброї (мисливської гвинтівки). Вибухівку заклали в місцевому карʼєрі, а вже ввечері майбутній батько влаштував святковий вибух.

Вибух виявився такої сили, що жителі сусідніх міст сприйняли його за землетрус. У поліцію надійшло багато повідомлень про підземні поштовхи. Деякі жителі поскаржилися на тріщини у фундаментах будинків і інший матеріальний збиток. Виявилося, що вибух чули й в штаті Массачусетс — Кінгстон розташований поруч із кордоном.

Винуватець вибуху сам прийшов в поліцію.