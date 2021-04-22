Премʼєру Франції надсилають поштою жіночі трусики — це протест магазинів білизни проти локдауну
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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@actionculottee / Twitter
У Франції премʼєр-міністру Жану Кастексу поштою надсилають жіночі трусики — таким чином протестують власники магазинів спідньої білизни, які закриті через локдаун у країні. Про це повідомляє CNN.
Активісти діляться в інтернеті фотографіями спідньої білизни, яку вони надіслали Кастексу в конверті з листом, що пояснює їхнє невдоволення.
Акцію протесту організував магазин білизни Action Culottée. Причина — уряд класифікував магазини нижньої білизни як другорядні підприємства і тому змушений був їх закрити, аби зменшити передачу коронавірусу.
«Нам вдалося збільшити кількість учасників до 200 роздрібних продавців. Це означає, що премʼєр-міністру надіслали 200 трусиків», — сказала CNN Наталі Паредес, власниця магазину Sylvette Lingerie в Ліоні й одна з авторів проєкту.
Зазначимо, що 3 квітня у Франції почав діяти загальнонаціональний локдаун — утретє від початку пандемії коронавірусу. Уряд заборонив віддалятися від місця проживання на понад 10 кілометрів. Виходити з дому можна лише для прогулянок на свіжому повітрі й до магазину. З 19:00 діє нічна комендантська година. Щонайменше на три тижні закрили школи та дитсадки: протягом одного тижня триватиме віддалене шкільне навчання, а потім почнуться весняні канікули. Студенти зможуть відвідувати лекції не частіше одного разу на тиждень.
- За весь час пандемії у Франції виявили понад 5,4 мільйона випадків зараження коронавірусом і зафіксували близько 101 тисячі смертей. Станом на 20 квітня у країні одну дозу вакцини отримали 12,8 мільйона осіб (19% населення). Франція прагне вакцинувати хоча б однієї дозою до середини травня 20 мільйонів людей.