У Росії репера Моргенштерна звинуватили в пропаганді наркотиків. Після цього Альфа-Банк заявив, що репер не його співробітник

Пекельце

Okras / Wikipedia

Російський репер Моргенштерн — Алішер Валєєв — у березні став співробітником російського Альфа-Банку. Після того як стало відомо, що його звинуватили в пропаганді наркотиків, у банку заявили, що музикант ніколи в них не працював, і новини про його працевлаштування — лише рекламний хід.

Про це пише РБК.

17 квітня від джерел у московському антинаркотичному відділі МВС стало відомо, що проти репера Моргенштерна відкрили адміністративну справу за пропаганду наркотиків. За даними російських правоохоронців, йдеться про дві пісні музиканта — «Розовое вино — 2» і «Family».

Якщо провина Моргенштерна буде доведена, йому загрожує до мільйона рублів штрафу за адміністративною статтею про пропаганду або незаконну рекламу наркотичних засобів.

Після цієї новини в пресслужбі Альфа-Банку заявили, що репер не є співробітником підприємства. У березні банк повідомляв, що спеціально для співпраці з Моргенштерном створили посаду директора з роботи із молоддю.

«Алішер налаштований на серйозну роботу й пообіцяв, що нам не доведеться за нього червоніти. Моргенштерн ходитиме в офіс, як і всі, братиме участь у планерках і звітуватиме про результати», — говорили в Альфа-Банку місяць тому.

За даними пресслужби, музиканту поставили задачу залучити для банку 100 тис. нових клієнтів — його перший кліп уже залучив щонайменше 25 тис.

Торік Моргенштерн випустив рекламну інтеграцію Альфа-Банку «Клип за 10 лямов», який вже має 22 млн переглядів. У лютому антимонопольна служба Росії побачила в кліпі ознаки правопорушень і закинула реперу «непристойний» образ співробітниць банку, розпивання алкоголю та заклик до неповнолітніх вмовити своїх батьків відкрити їм рахунки, що порушує законодавство.

В Альфа-Банку заявили, що це відео — не їхня реклама, а власний контент Моргенштерна.

Сьогодні, після інформації про нібито пропаганду наркотиків, у компанії дещо змінили свій погляд на стосунки з репером.

«Новина про те, що він наш співробітник — це не більш ніж рекламний хід. Він не є нашим співробітником», — повідомили в пресслужбі банку.

Пізніше Альфа-Банк уточнив, що не відмовляється від співпраці з Моргенштерном і надалі буде працювати з ним «як із будь-яким іншим блогером: розміщувати рекламні інтеграції».