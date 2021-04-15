У Харкові на батьків 11-річного школяра склали адмінпротокол — він зривав онлайн-уроки

Пекельце

Кравс Євгеній / УНІАН

У Харкові поліція склала адмінпротокол на батьків 11-річного школяра, який зривав дистанційні уроки. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

До правоохоронців звернулись педагоги однієї зі шкіл Основʼянського району. Вони скаржились, що дистанційні заняття не раз зриваються і просили встановити причетних.

Під час перевірки поліція зʼясувала, що школяр надавав доступ до уроків іншим людям, які не давали можливості проводити конференції. Що саме вони робили — не уточнюється.

Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліцейський провів зі школярем та його батьками профілактичну бесіду. Щодо батьків склали адміністративний протокол за статтею 184 (невиконання батьками обовʼязків щодо виховання дітей).