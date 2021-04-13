У США фірма випадково перерахувала жінці понад $1 мільйон. Вона за добу витратила $250 тисяч з них

Пекельце

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У США брокерська фірма Charles Schwab помилково перерахувала на рахунок 33-річної мешканки штату Луїзіана Келін Спадоні $1,2 мільйони. Наступного дня зʼясувалося, що жінка вже встигла витратити майже чверть суми.

Про це повідомляє The New York Times.

На рахунок Спадоні повинні були перевести $82,56, а помилка сталася через збій в програмному забезпеченні. Співробітники Schwab намагалися зупинити або повернути переказ, але не змогли цього зробити. На наступний день вони відправили запит на повернення до установи, яка обслуговує рахунок, на який були відправлені гроші, але їм відмовили — коштів вже не було на рахунку, жінка перерахувала їх на інший. Жінка навіть встигла на ці кошти придбати будинок та нове авто Hyundai Genesis 2021 року випуску.

Фірма Charles Schwab подала на пані Спадоні позов до федерального суду. Вони звинуватили її в тому, що та уникає їх дзвінків, текстових повідомлень, електронних листів та не повертає кошти.

За словами прессекретаря офісу шерифа, Спадоні звинуватили у крадіжці, банківському шахрайстві та незаконному переказі грошових коштів. Згодом її звільнили з роботи, арештували, але пізніше відпустили під заставу у розмірі $150 тисяч.

«У неї немає законних претензій на ці гроші. Навіть якщо вони були внесені туди [на її банківський рахунок] помилково. Це була помилка бухгалтерського обліку», — сказав шериф.

Врешті детективи і юристи Schwab змогли повернути близько 75% втрачених грошей й нагадали, що у договорі зі Спадоні є пункт про те, що клієнт зобовʼязаний повернути будь-яку переплату коштів.