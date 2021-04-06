Переможницю конкурсу «Місіс Шрі-Ланка — 2020» запідозрили в тому, що вона розлучена. Корону в неї забрали просто на сцені

Пекельце

Colombo Gazette / YouTube

У національному відбірковому конкурсі «Місіс світу» на Шрі-Ланці в переможниці просто на сцені забрали призову корону, оскільки вирішили, що жінка розлучена. Пізніше зʼясувалося, що вона досі перебуває в шлюбі, і їй повернули статус, однак під час знімання корони їй нанесли травму.

Про це пише BBC.

Під час трансляції на національному телебаченні країни в неділю Пушпіку Де Сілва спершу оголосили переможницею конкурсу «Місіс Шрі-Ланка — 2020» та закріпили на її голові корону. Однак через деякий час на сцені з’явилась з оголошенням переможниця конкурсу «Місіс світу — 2019» Кароліна Журі.

За її словами, Пушпіка Де Сільва розлучена, а, оскільки в змаганні беруть участь лише заміжні жінки, її необхідно дискваліфікувати й передати статус її суперниці.

«Є правило, яке забороняє брати участь жінкам, що вже були заміжні й розлучилися, тож я вживаю заходів для передачі корони другому місцю», — сказала Журі.

«Місіс світу — 2019» спробувала зняти з голови переможниці корону, але та була добре закріплена.

Врешті, попри стримані протести, корону зняли й передали новій переможниці, на яку перенаправили привітання, обійми та оплески. Обурена Де Сільва пішла зі сцени.

Пізніше організатори вибачилися перед Де Сільва, яка розʼїхалася з чоловіком, однак не розлучилась. Їй повернули корону та звання «Місіс Шрі-Ланка — 2020».

«Уперше в історії «Місіс світу», не просто на Шрі-Ланці, мене принизили, і мою корону вирвали на очах у всіх», — написала вона.

Жінка зазначила, що через дії «місіс світу — 2019» дістала травму голови. Де Сільва проживає зі своїм сином, окремо від чоловіка, але юридично вони досі перебувають у шлюбі.

«Зараз багато одиноких матерів як я, що страждають на Шрі-Ланці. Ця корона присвячена їм, цим одиноким матерям, яким доводиться виховувати дітей на самоті», — заявила Де Сільва пізніше.

Наразі керівництво конкурсу пообіцяло розібратися, а поліція проводить розслідування дій Журі. Відбір на «Місіс світу» на Шрі-Ланці вважається важливим конкурсом, який відвідує і дружина прем’єр-міністра.